На Украине заметили снижение интереса США к конфликту в стране

Бывший советник отметил, что Байден уделяет Украине все меньше внимания, не обращая внимания на международные визиты Зеленского и его усилия в области дипломатии. Эксперт считает, что позиция Америки становится антиукраинской, потому усилия президента Украины не приносят результата.

Соскин считает, что изменением отношения к Украине США хочет избавиться от просьб оказать финансовую и военную помощь. Также эксперт предполагает, что именно Америка заблокирует вступление Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.