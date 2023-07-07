На Украине заметили снижение интереса США к конфликту в стране
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Бывший украинский политик Олег Соскин обратил внимание на снижение интереса США к происходящему на территории Украины. Подробности рассказало РИА Новости.
Бывший советник отметил, что Байден уделяет Украине все меньше внимания, не обращая внимания на международные визиты Зеленского и его усилия в области дипломатии. Эксперт считает, что позиция Америки становится антиукраинской, потому усилия президента Украины не приносят результата.
Соскин считает, что изменением отношения к Украине США хочет избавиться от просьб оказать финансовую и военную помощь. Также эксперт предполагает, что именно Америка заблокирует вступление Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.