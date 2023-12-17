На Украине запрещают Деда Мороза и Снегурочку

На Украине открыли охоту на Деда Мороза и Снегурочку, при том что официального запрета украинских властей на привычных новогодних персонажей нет.

Украинские города заполонили листовки, в которых объясняется, что Дед Мороз – это продукт советской антирелигиозной пропаганды, заменивший собой Святого Николая.

Листовки размещают в домах культуры. В них угрожают аниматорам, которые посмеют надеть костюмы Деда Мороза и Снегурочки, крупными штрафами и отправкой на фронт.

При этом, согласно памятке, украинский новогодний герой не должен походить и на западного Санта-Клауса. В ней говорится, что Украина «как древнейшая цивилизация» напрямую апеллирует к Святому Николаю Мирлийкийскому, который должен носить ризу и корону.