На улицах Бангкока насмерть сбили 34-летнего российского артиста Дмитриева

В Таиланде на 34-м году жизни не стало артиста балета из Якутии Михаила Дмитриева, как сообщили на сайте Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона.

Стало известно, что исполнитель трагически ушел из жизни во время своего отпуска в Таиланде. Его сбила машина на одной из оживленных улиц Бангкока, когда он переходил дорогу.

«Погиб наш земляк – талантливый артист балета Михаил Дмитриев. Искренние соболезнования безутешным родным и близким», – говорится в сообщении.

В театре объявили о начале сбора денег на транспортировку тела артиста в Россию. Детали произошедшего не раскрываются.

В пресс-службе Министерства культуры и духовного развития Якутии подтвердили произошедшее и выразили искренние соболезнования родным и близким Дмитриева. В ведомстве отметили, что артист был задействован во всех текущих и новых постановках балетной труппы.

Ранее сообщалось, что режиссер Юрий Кара умер от обширного инфаркта в Ялте.