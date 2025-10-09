На улицах Оренбурга заметили толпу в черном и балаклавах с нашивками

В России снова замечены группы людей в темной одежде, скрывающих лица балаклавами и имеющих специальные знаки отличия. Видеоматериал, демонстрирующий это, появился в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Община НОВОСТИ», который имеет отношение к организации «Русская община».

На записи запечатлено значительное количество физически крепких мужчин, перемещающихся по улицам одного из районов, расположенных рядом с Оренбургом. Они входят в населенный пункт, где работают люди, и организуют их в колонну, при этом каждый рабочий держит руки на плечах человека, идущего впереди.

Представители канала сообщили, что на видео зафиксирована совместная операция активистов и сотрудников правоохранительных органов. В результате данной операции были задержаны иностранные граждане, после чего их доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства в соответствии с нормами российского законодательства.

Ранее сообщалось, что сторонники «Русской общины» вновь вышли на улицы Москвы.