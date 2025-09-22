В Бутово замечены люди в масках и с нашивками

В Москве, в районе Бутово, была замечена группа людей в масках. Цель их появления оставалось неизвестной до определенного момента. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на телеграм-канал «Община НОВОСТИ», связанный с «Русской общиной».

В московском районе Бутово жители заметили колонну людей в масках и с нашивками. Видеозапись, появившаяся в соцсетях, запечатлела их передвижение по тротуарам. На заднем плане видны проблесковые маячки полицейских автомобилей.

На кадрах видно несколько десятков человек. Цель их появления на улицах Бутово оставалось неясной. Однако стоит отметить, что подобные рейды уже фиксировались в Подмосковье.

Позже, как выяснила «Лента.ру», сторонники «Русской общины», участвовавшие в рейде в Бутово, привлекались в качестве дружинников для оказания помощи полиции в контроле за незаконной миграцией. Об этом заявил Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

