На Урале на торги выставили военкомат
Фото: [Pexels/Sora Shimazaki]
Как сообщается на сайте «Торги России», подать заявку на участие в аукционе и прикупить здание военкомата можно до 27 сентября включительно.
Отмечается, что начальная стоимость сборно-призывного пункта в Нагайбакском районе Челябинской области составляет чуть менее 2,5 млн рублей.
«Нежилое здание (сборно-призывной пункт), нежилое здание (гараж), земельный участок. Общая площадь здания сборно-призывного пункта — 564,7 кв. метра, земельного участка — 1 400 кв. метров. Начальная стоимость лота — 2 484 000 рублей», — говорится в описании лота.
Добавляется, что само здание военкомата является муниципальной собственностью.