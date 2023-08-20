На Урале россиянин открыл стрельбу с балкона по прохожим, есть раненые

Как проинформировали в экстренных службах, инцидент произошел сегодня в Екатеринбурге в центре города. В какой-то момент на балконе 5-го этажа одного из жилых домов появился мужчина и начал палить по прохожим из пневматического ружья.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на полицию Екатеринбурга, в результате беспорядочной пальбы есть пострадавшие. Сейчас на месте происшествия работают медики и правоохранители.

«Мужчина из балкона пятого этажа дома № 73 на улице Инженерная открыл стрельбу из пневматического ружья. Целился в людей, попал в мужчину и женщину», — рассказал собеседник агентства.

Другой источник журналистов в силовых структурах Екатеринбурга подтвердил факт стрельбы. неизвестного с балкона дома. В данный момент стрелок задержан и дает показания в отделе полиции.