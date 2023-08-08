На Урале в аварии столкнулись три машины, включая скорую помощь

Как пишет сайт aif.ru , в городе Екатеринбург, что находится на Урале, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин.

Сообщается, что в Екатеринбурге на перекрестке улиц Расточная и Монтажников произошла массовая авария. Столкнулись каршеринговый автомобиль Hyundai Solaris, скорая медицинская помощь и маршрутный автобус. Информацией об этом также поделилась городская Госавтоинспекция.

Известно, что пока не поступила информация о погибших и пострадавших. Сотрудники ГИБДД занимаются выяснением всех причин и обстоятельств произошедшего ДТП. Стоит предупредить, что движение транспорта на данном участке временно ограничено. Однако автоинспекторы успешно регулируют поток автомобилей.