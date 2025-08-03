На Урале задержали главу азербайджанской диаспоры Шыхлинского по делу об убийстве

В Москве был задержан Шахин Шыхлинский, возглавляющий общественную национально-культурную организацию «Азербайджан-Урал», которая базируется в Свердловской области. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Урал».

В отношении Шыхлинского возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с убийством и применением насилия в отношении представителя власти.

По данным источника, мужчину уже доставили в Екатеринбург. В понедельник, 4 августа, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По мнению сотрудников следственных органов, Шыхлинский мог оказывать поддержку этнической преступной группировке, участники которой совершали нападения на представителей бизнеса, а также занимались распространением наркотиков и организацией проституции.

Напомним, Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск Шыхлинского 30 июля. За 30 дней до этого его задержали в Екатеринбурге. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль Mercedes-Benz G-класса, в котором находились Шыхлинский и его сын, на дороге рядом с торговым центром «Баку Плаза». После этого главу диаспоры доставили на допрос, но позже его выпустили на свободу.