На урбанфоруме в Гостином дворе москвичам расскажут об их биологическом возрасте
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Как сообщает издание «Утро.ру», форум будет длиться чуть больше месяца: с 1 августа по 10 сентября. На нем жители Москвы узнают о том, как прийти к долголетию.
Сообщается, что на мероприятии задействуют технологии дополненной реальности. Она будет использоваться в интерактивной игре, в которой предстоит распределить по группам вредные и полезные привычки.
Более старшие москвичи сохраняют свое здоровье в пожилом возрасте благодаря проекту «Московское долголетие». В этой программе люди занимаются не только спортом, но еще и творчеством, а также посещают совместные экскурсии и кружки по интересам.
К тому же, участникам форума откроется уникальная возможность узнать, каков их биологический возраст. Для этого потребуется пройти специальный экспресс-тест.