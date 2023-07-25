На урбанфоруме в Гостином дворе москвичам расскажут об их биологическом возрасте

Как сообщает издание «Утро.ру» , форум будет длиться чуть больше месяца: с 1 августа по 10 сентября. На нем жители Москвы узнают о том, как прийти к долголетию.

Сообщается, что на мероприятии задействуют технологии дополненной реальности. Она будет использоваться в интерактивной игре, в которой предстоит распределить по группам вредные и полезные привычки.

Более старшие москвичи сохраняют свое здоровье в пожилом возрасте благодаря проекту «Московское долголетие». В этой программе люди занимаются не только спортом, но еще и творчеством, а также посещают совместные экскурсии и кружки по интересам.

К тому же, участникам форума откроется уникальная возможность узнать, каков их биологический возраст. Для этого потребуется пройти специальный экспресс-тест.