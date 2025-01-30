На уроке «Разговоры о важном» участник СВО и школьники Клина запустили дрон

Участник специальной военной операции Иван Викторович Бондюков посетил гимназию имени В. И. Танеева, чтобы провести урок из серии «Разговоры о важном».

Ветеран боевых действий, директор центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Государственного университета просвещения Иван Викторович встретился с обучающимися 4-го класса, чтобы рассказать клинским школьникам о мужестве героев и любви к Отечеству.

Занятие получилось особенно интересным и познавательным. Иван Викторович, учитывая возраст слушателей, доходчиво рассказал о службе в Армии. Он привел примеры настоящей дружбы, которая зарождается между бойцами. Спикер признался, что военнослужащими движет любовь к Родине. Она дает им силы, раскрывает мужество.

Ребята задавали множество вопросов, на которые получили подробные ответы. Иван Викторович показал военно-полевую аптечку и ее составляющие. Кроме того, рассказал о правилах первой медицинской помощи раненым и продемонстрировал дрон. Путь к победе приближают современные технологии. Школьникам рассказали, как запускать БПЛА, в чем основная задача таких аппаратов. Совместно выполненный пробный полет оставил незабываемые впечатления у юных клинских школьников. На память участники занятия сделали совместное видео.