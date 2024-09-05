На Вокзальной площади в Пушкино устранили дорожные ямы

Пространство возле ж/д станции на Вокзальной площади преобразилось: бригады уложили кабели новых светофоров под землю, обновили дорожное полотно, освещение и привели территорию в порядок.

После демонтажа старых опор и установки новых светофоров требовалась замена дорожного покрытия. Бригада из четырех человек с использованием спецтехники профессионально устранила выбоины и провела другие работы на Вокзальной площади. Использовали самосвал и виброплиты. Всю работу проводили точечно, что позволило жителям беспрепятственно пересекать местность.

Как добавила мастер «Пушгорхоза» Ирина, помимо починки дорог и тротуаров обновили освещение и провели озеленение территории.

«Устранены ямы и неровности, создано гармоничное пространство между проезжей частью и спуском в подземный переход на железнодорожной станции Пушкино», — рассказала специалист.

Отмечается, что проведенные работы стали заключительными в этом сезоне на Московском проспекте.