На востоке Москвы сильный пожар, горят склады

В ночь на пятницу, 8 августа, на востоке Москвы произошел сильный пожар. Информация о возгорании по-началу появилась в соцсетях.

Позже происходящее прокомментировали в столичном главке МЧС. Как проинформировали в экстренных службах, горит склад в столичном районе Новогиреево на улице Кусковской, 26б.

«Предварительно, пострадавших нет, площадь возгорания составляет около 1000 кв м», - сообщили корреспонденту «Подмосковье Сегодня» в МЧС.

Там добавили, что к тушению огня привлечены более 90 человек личного состава и 29 единиц спецтехники. В настоящее время пожарные пытаются локализовать пламя. Информации о пострадавших и причинах пожара пока не приводится.