На Всероссийском чемпионате лиги КЭС-БАСКЕТ пушкинская команда заняла второе место
Фото: [пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский]
Пушкинские баскетболисты показали высокий результат на соревнованиях Всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ, которые состоялись в минувшие выходные во Фрязино.
Городской округ Пушкинский на дивизиональном этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги представляли спортсмены Гимназии № 10, которые тренируются под руководством Юлия Колюшева и Петра Демьянова. Болельщики внимательно следили за развитием событий. В дивизиональном этапе в группе А ребята встретились с соперниками из Фрязино и Королева. Пушкинские спортсмены по результатам игр заняли 2 место. Они не сумели обойти баскетболистов из Фрязино, но лидировали в борьбе с командой из Королева.
В финале дивизионального этапа команда муниципалитета сразится со спортсменами из Мытищ и Дмитрова. В администрации Городского округа Пушкинский призвали болеть за земляков.
«Пожелаем нашим ребятам победы! Поддержите команду! Болеем за наших!!!» — призвали в администрации муниципалитета.