На Всероссийском чемпионате лиги КЭС-БАСКЕТ пушкинская команда заняла второе место

Пушкинские баскетболисты показали высокий результат на соревнованиях Всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ, которые состоялись в минувшие выходные во Фрязино.

Городской округ Пушкинский на дивизиональном этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги представляли спортсмены Гимназии № 10, которые тренируются под руководством Юлия Колюшева и Петра Демьянова. Болельщики внимательно следили за развитием событий. В дивизиональном этапе в группе А ребята встретились с соперниками из Фрязино и Королева. Пушкинские спортсмены по результатам игр заняли 2 место. Они не сумели обойти баскетболистов из Фрязино, но лидировали в борьбе с командой из Королева.

В финале дивизионального этапа команда муниципалитета сразится со спортсменами из Мытищ и Дмитрова. В администрации Городского округа Пушкинский призвали болеть за земляков.