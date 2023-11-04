На выставке «Россия» пригласили жителей Подмосковья погулять по безопасному городу будущего

На виртуальную прогулку по безопасному городу будущего пригласили на Международной выставке-форуме «Россия». Пройтись по улицам мечты можно на экспозиции Сбера в павильоне №2 на ВДНХ.

Кроме того, гости павильона могут пройти квиз по инвестициям, чтобы оценить и дополнить свои знания, нарисовать или написать что-нибудь с помощью нейросети, научиться отличать фейковые изображения от настоящих и даже попробовать себя в расследовании киберпреступлений. В старинные сберкассы, кстати, тоже можно заглянуть.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ, она продолжит работу до 12 апреля. Экспозиции представили все регионы страны, органы власти, крупные корпорации, и так далее.