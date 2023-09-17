На западе Москвы обнаружена вторая за день растяжка с гранатой
Фото: [© РИА Новости / Павел Лисицын]
О произошедшем на западе столицы сообщили очевидцы в соцсетях. Выяснилось, что в районе улицы Барышиха прохожие увидели посреди бела дня проволочную растяжку с предметом, похожим на гранату.
Ранее в Юрловском проезде в Москве похожий на гранату Ф-1 предмет был обнаружен прохожими, территория были сразу оцеплена правоохранителями.
«Еще одно сообщение об обнаружении, предположительно, гранаты поступило с улицы Барышиха в Москве», - приводится в публикациях в соцсетях.
Все подробности происходящего на западе Москвы в настоящее время уточняются. На место вызваны полицейские.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО в Истринском районе Подмосковья вражеском БПЛА.