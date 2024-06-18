На заседании Совета депутатов в Наро-Фоминске обсудили финансирование ремонта учреждений и дорог округа

В Наро-Фоминске состоялось очередное заседание Совета депутатов, где обсудили ряд важных вопросов. В актуальной повестке — ремонтные работы в бюджетных учреждениях округа и их финансирование, а также починка дорог и социальная поддержка.

Депутаты обсудили распределение неиспользованных денежных средств бюджета. Единогласно было решено пустить их на ремонт учреждений в г. Наро-Фоминск, Селятино, Калининце, Апрелевке, где ведется наибольший объем работ. Такие объекты важно приводить в порядок оперативно и качественно.

Обсудили также дополнительное финансирование. Было решено выделить средства на ремонт дорог, которые оказались серьезно повреждены после аномально холодной зимы.

Не обошли и тему социальной поддержки. На нее в Наро-Фоминском городском округе могут рассчитывать многие категории участников СВО и их семьи, с которыми муниципальные власти и депутаты находятся на связи. Ситуация на постоянном контроле главы Подмосковья.

В череде вопросов на обсуждение вынесли также изменение Генплана округа. В первую очередь это потенциально привлекательные для жизни и отдыха места: их необходимо привести в соответствие нормам современных комфорта и безопасности. Речь про ЖК и продолжение набережной реки Нара до спортивного комплекса «Трудовые резервы».

Такие изменения, как уверены участники заседания Совета депутатов, говорят о постоянном развитии округа. Нововведения и доработки продолжат внедрять во все сферы жизнедеятельности городского округа.