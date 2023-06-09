На железной дороге в Городском округе Пушкинский поставят автоматические шлагбаумы

Такую технику в этом году Московская железная дорога планирует поставить на десяти переездах. Это позволит повысить безопасность как для пешеходов, так и для других участников движения.

Переезды, где планируют поставить автоматические шлагбаумы, находятся как на станциях, так и на перегонах в Городском округе Пушкинский. Среди них – станции Зеленый Бор, Фаустово, Ивантеевка. Кроме того, шлагбаумы установят на перегонах Чкаловская — Монино, Фаустово — Виноградово, Бронницы — Фаустово, Александров-2 — Бельково, Павшино — Нахабино, Пост 81 км — Наугольный.

Кстати, работа новых шлагбаумов в Городском округе Пушкинский будет синхронизирована со светофорами. Открывать и закрывать переезды будут автоматически при включении красного и зеленого света. При этом будет подаваться звуковой сигнал о приближении состава, а закрывать шлагбаумы можно будет дистанционно.