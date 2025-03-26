Набережная реки Коломенки преобразилась после реконструкции

Общество
Алексей Воронин

Фото: [Алексей Воронин]

Набережная реки Коломенки рядом с местным Кремлем стала уютнее и современнее. Здесь провели масштабную реконструкцию, наполнив общественное пространство новыми элементами для отдыха и прогулок.

Прибрежная зона рядом с Коломенским кремлем теперь оснащена фонарями, лавочками, качелями, лежаками и зонтиками. Заменили старые элементы на новые, а также поставили дополнительные. Все они объединены обновленными пешеходными дорожками. Кроме того, на пляж завезли чистейший кварцевый белый песок, обустроив рядом газоны и цветники, благодаря чему зона получилась живописной и приятной.

На набережной людям доступны новые душевые и туалеты, детская игровая зона. Здесь также предусмотрели удобный спуск по лестнице на улице Октябрьской Революции.

В ходе реконструкции специалисты также заменили коммуникации и укрепили берег.

В дальнейшем на набережной планируют открыть фудкорт с деревянным настилом и павильонами под единой крышей.

«Современная городская среда должна быть, прежде всего, безопасной, комфортной и разнообразной, поэтому создание в этой области благоприятных условий для граждан, повышение удовлетворенности качеством городской среды стало одним из наших приоритетов», — отметил заместитель главы Городского округа Коломна Сергей Цаплинский.

Напомним, что концепция благоустройства зоны отдыха на берегу Коломенки стала лучшей на шестом Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

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