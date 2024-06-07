Набережную «Певческое поле» продолжают активно благоустраивать в подмосковном поселке Дубровицы

В этом году в городском округе Подольск в поселке Дубровицы ведутся большие работы по благоустройству набережной «Певческое поле». Об этом сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

«Певческое поле находится у подножия Знаменской церкви при слиянии рек Пахра и Десна, и примыкает к границам Подольска и Москвы. Территория входит в зону объекта культурного наследия и историко-культурной деятельности. При разработке концепции плана благоустройства набережной мы учитывали мнение местных жителей. Многие выразили желание сохранить природные особенности этого места», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Новый проект предусматривает сохранение зоны проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочно-рекреационную зону. Также, вдоль набережной реки Десны, будет находиться эко-тропа из деревянного настила со смотровыми площадками «Правый берег» и смотровая площадка «Мыс», а в западной части территории откроется «Аптекарский огород» с зонами кратковременного отдыха.

Планируется воссоздать главную планировочную ось исторической «Липовой аллеи». Она служит проездом для спецтехники, для обслуживания зоны кафе, хозяйственной зоны, и доступом к полю в день проведения культурно-массовых мероприятий. Будет воссоздана историческая каменная лестница с арт-объектом «Готические ворота».