Наблюдателям рассказывают, на что следует обращать внимание во время дистанционного голосования

На выборах губернатора Московской области в этом году впервые жителям региона будет доступно дистанционное электронное голосование. Как сообщил Мособлизбирком, уже началась активная подготовка наблюдателей для работы с таким форматом.

Наблюдение будет организовано на портале: stat.vybory.gov.ru.

Зампред комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Общественной палаты Московской области Константин Куракин, в свою очередь, отметил, что все наблюдатели, по сути, будут универсальными специалистами. Хотя некоторые различия в подготовке все же будут.

«Базовыми компетенциями должны обладать все, независимо от работы на ДЭГ или очных участках. Но тем, кто будет наблюдать за дистанционным голосованием, нужен будет больший объем знаний, связанный с этим. Чтобы наблюдать, нужно знать», – рассказал Константин Куракин.

Во-первых, наблюдателю нужно будет досконально знать механизм электронного голосования: как регистрируется избиратель, как проходит сама процедура волеизъявления, какие параметры по времени установлены.

Определить, насколько компетентен наблюдатель для работы на ДЭГ, поможет тестирование. Само наблюдение будет организовано с помощью средств связи. В ситуационный центр будет стекаться информация о ходе дистанционного голосования и о возможных нарушениях, если они будут.

«Мы рассчитываем, что электоральный процесс пройдет открыто и без нарушений. Но, если избирателю покажется, что его права нарушены, он сможет обратиться в ЦИК и ситуационный центр», – объяснил представитель ОПМО.

Тогда, если речь идет о техническом моменте, избирателю помогут. Если речь будет идти о нарушении, с ситуацией будут работать.