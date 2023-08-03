«Начали не с того конца»: эзотерики раскритиковали идею депутата Госдумы Милонова

Депутат Госдумы Виталий Милонов недавно предложил бороться с экстрасенсами и тарологами, запретив продавать карты Таро и публиковать гороскопы.

Представители эзотерической сферы восприняли эту идею как охоту на ведьм. В частности, такой точки зрения придерживается таролог, нумеролог, специалист по матрице судьбы и регрессивной терапии Ирина Герольд.

«Пахнет средневековьем, не так ли? Смешивают все в одну кучу. Давайте разграничим. Шарлатанство и вред действительно имеют место, если вмешиваться в волю другого человека — делать приворот, когда партнер разлюбил, мстить коллеге порчей на ожирение», — уточнила Герольд в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Гадания, предсказания, карты Таро, по словам собеседницы, сами по себе вреда не несут, потому что нет вмешиваются в судьбу и волю человека.

«Предсказания дают информацию о происходящем, которая принесет пользу: показывает ситуацию объективно, позволяет принять решение на основе реальных фактов», — уточнила собеседница.

Так, пояснила Герольд, любой инструмент предсказания показывает действительность, а что с ней делать — решает уже сам человек.

«Эзотерика — то, что помогает стать сильнее за счет обладания фактами. И уж точно карты Таро не способны запустить процесс деградации общества. Может, господину Милонову его гороскоп не понравился?» — подытожила таролог.

Специалист из области эзотерики Ольга Ибрагимова тоже считает, что запрет продажи карт Таро только усугубит ситуацию, повысив чек на такие услуги.

«Тогда можно сказать, что нужно запретить игральные карты: на них испокон веков тоже очень хорошо гадали. Запретить игральные кости, бобы и прочее-прочее. Я думаю, начали не с того конца», — уточнила собеседница.

Тем не менее, предотвращать обманы гадалок и эзотериков все же стоит, но иным путем, отметила Ибрагимова.

«Я бы посоветовала не убирать Таро, а запретить магическую информацию в СМИ, объясняющую, как нужно делать тот или иной ритуал. Запретить продажу магических атрибутов для разных шарлатанов. Сейчас они в открытом доступе», — пояснила эзотерик.

Ранее карты Таро рассказали, чего опасаться в ближайшее время.