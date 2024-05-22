Началось благоустройство площади у Ледового дворца спорта «Химик» в Воскресенске

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин сообщил о начале работ на площади у Ледового дворца спорта «Химик».

«Момент, можно сказать, исторический. Ведь это знаковое и одно из любимых мест для многих поколений воскресенцев», - сказал Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Площадь сохранит за собой статус места для отдыха гостей округа и местных жителей. Здесь запланированы работы по комплексному озеленению и установки дополнительных малых архитектурных форм. Кроме того, будет реконструирован фонтан.

Благоустройство реализуется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

После анализа предпочтений местных жителей было принято решение о создании комфортного общественного пространства, притягивающего уютом и приятной атмосферой.