Начнут ловить во дворе: первый официальный запрет на шашлыки запустили в Омской области

В Омской области разработан проект приказа о введении противопожарного режима на текущий год. Документ, который пока не опубликован, предполагает введение строгих ограничений на территории региона, пишет superomsk .

Согласно имеющейся информации, особый режим начнет действовать в первых числах апреля и продлится два месяца — до начала июня. Традиционно такие меры раньше остальных вводятся в областном центре и в двух десятках районов: Исилькульском, Калачинском, Азовском немецком национальном, Горьковском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Нижнеомском, Называевском, Нововаршавском, Одесском, Омском, Оконешниковском, Полтавском, Павлоградском, Русско-Полянском, Саргатском, Шербакульском, Таврическом и Черлакском.

Введение противопожарного режима автоматически накладывает запрет на разведение костров. Это означает, что использовать мангалы для приготовления шашлыков также будет нельзя.

В региональном управлении МЧС ранее разъясняли, что если раньше допускались определенные послабления — например, держать рядом емкость с водой и соблюдать расстояние от построек, — то теперь любые попытки развести огонь будут считаться нарушением. За первое же несоблюдение требований грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Под запрет попадает и сжигание травы в закрытых бочках.