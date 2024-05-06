Над Белгородом снова уничтожили несколько вражеских беспилотников

Над Белгородом и Белгородской областью снова звучал сигнал тревоги. Была объявлена ракетная опасность, о чем предупреждал губернатор региона Вячеслав Гладков днем в понедельник, 6 мая, в своем официальном канале в социальных сетях.

По сообщению Минобороны России, первая попытка совершить теракт на территории нашей страны со стороны Украины была предпринята в понедельник около 14:40: силы ПВО засекли два вражеских беспилотника и уничтожили. Вторая попытка случилась спустя 40 минут после первой: снова два БПЛА пытались пролететь над Белгородской областью.

Они также были уничтожены дежурными средствами ПВО России. На данный момент о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате ЧП не сообщается.