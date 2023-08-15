Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

15 августа над Белгородской областью система ПВО засекла вражеский беспилотник. Об этом сообщает РИА Новости .

Около 17.00 система противовоздушной обороны засекла и ликвидирована отправленный Киевом беспилотник в небе над Белгородской областью. Как сообщает минобороны, террористическую атаку удалось предотвратить.

На данный момент спецслужбам уже удалось выяснить, что в результате попытки Украины атаковать регион никто не пострадал, также сообщается, что разрушений нет. Обломки беспилотники тоже обнаружены сотрудниками минобороны.