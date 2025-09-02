Над Черным морем сбили украинские беспилотники

Силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали два украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России в официальном телеграм-канале.

Попытка атаки зафиксирована вечером 2 сентября в период с 19:00 до 20:00 по московскому времени. Дежурные расчеты ПВО своевременно обнаружили и уничтожили воздушные цели, не допустив их проникновения в охраняемое пространство над Черным морем.

Силы ПВО продолжают мониторить обстановку над акваторией.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили три украинских БПЛА над Воронежской областью.