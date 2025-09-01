Три беспилотника уничтожены над Воронежской областью вечером в понедельник

Всего за один час над территорией Воронежской области российскими системами ПВО были ликвидированы три беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Российские силы противовоздушной обороны в понедельник, 1 сентября, уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Известно, что все они относились к самолетному типу.

Их удалось обезвредить над территорией Воронежской области вечером, в период с 16:50 до 17:40 по московскому времени. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале ведомства в 18:08. О последствиях атаки на регион в Министерстве обороны РФ не сообщалось, как и о разрушениях с пострадавшими в результате падения обломков.

Ранее за минувшую ночь силы ПВО ликвидировали полсотни украинских БПЛА над Россией.