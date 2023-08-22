Над горой Динозавр туристы подняли флаг Салехарда

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , туристы подняли флаг Салехарда над одной из вершин Полярного Урала в знак поддержки звания «Город трудовой доблести».

Восхождение было осуществлено в качестве символической поддержки звания «Город трудовой доблести». Гора Динозавр, где был совершен подъем, расположена на массиве Рай-Из и имеет высоту около 1159 метров над уровнем моря.

Об этом также сообщила пресс-служба мэрии. Восхождение спортсменов-любителей из окружной столицы ЯНАО было посвящено ямальцам-труженникам тыла.

А немногим ранее участники восхождения на ледник Романтиков успели отправить открытки своим родным и близким с вершины. Этот подвиг наверняка запомнится им на довольно долгое время.