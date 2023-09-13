«Надеемся, румынские товарищи сделают видео в хорошем качестве»: русские «Герани» зашли к Измаилу со стороны Румынии

Продолжается массированная атака БПЛА по портам в Одесской области. Уже второй час кряду российские боевые дроны-камикадзе бомбят украинские города Измаил и Рени в Одесской области.

В соцсетях местные и российские паблики делятся комментариями и сообщают о нескольких новых прилетах русских дронов «Герань-2. Взрывы фиксируются возле портов, элеваторов, складов и административных зданий.

«Соседям румынам уже пора пройти в укрытия. Надеемся, румынские товарищи сделают видеозаписи в хорошем качестве», - иронизируют пользователи сети.

Отмечается, что русские дроны заходят на атаку со стороны соседней с Украиной Румынии. Официальные лица пока происходящую ситуацию никак не прокомментировали.