«Надеемся, румынские товарищи сделают видео в хорошем качестве»: русские «Герани» зашли к Измаилу со стороны Румынии
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Продолжается массированная атака БПЛА по портам в Одесской области. Уже второй час кряду российские боевые дроны-камикадзе бомбят украинские города Измаил и Рени в Одесской области.
В соцсетях местные и российские паблики делятся комментариями и сообщают о нескольких новых прилетах русских дронов «Герань-2. Взрывы фиксируются возле портов, элеваторов, складов и административных зданий.
«Соседям румынам уже пора пройти в укрытия. Надеемся, румынские товарищи сделают видеозаписи в хорошем качестве», - иронизируют пользователи сети.
Отмечается, что русские дроны заходят на атаку со стороны соседней с Украиной Румынии. Официальные лица пока происходящую ситуацию никак не прокомментировали.