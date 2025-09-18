Надгробие красноармейца на детской площадке возмутило жителей Киржача

Во Владимирской области, в городе Киржаче, на территории детской площадки был установлен памятник в виде надгробной плиты с фотографией солдата Красной армии. Этот факт вызвал недовольство среди местных жителей, и только спустя год объект был убран. Информация о произошедшем в Киржаче появилась на портале «Зебра-ТВ».

Как выяснилось, установку надгробия инициировал депутат горсовета Петр Генин, называвший его «памятной стелой», хотя на плите отсутствовали какие-либо сведения о личности изображенного на ней военнослужащего. Киржачане выразили возмущение, посчитав, что подобный объект неуместен на детской площадке, и потребовали его демонтажа.

По словам исполняющего обязанности главы местной администрации Алексея Федотова, решение об установке принимали единолично Генин и тогдашняя исполняющая обязанности мэра Марина Мошкова, не обсуждая вопрос с другими депутатами или жителями города. Федотов считает, что именно это вызвало негативную реакцию у общественности.

Изначально прокуратура предостерегала власти от сноса, предписывая администрации принять памятник на баланс. Однако, после проведения нескольких опросов среди горожан, стало очевидно, что большинство выступает за замену надгробия на памятный камень. Для легитимности голосования властям пришлось издать специальный нормативный акт, поскольку первый опрос был признан недействительным.

Накануне сообщили о том, что детской площадке вернули привычный вид места отдыха: на месте надгробия установили валун с табличкой, посвященной 40-летию победы в Великой Отечественной войне. На табличке упоминается, что в 1985 году ветераны, школьники и сотрудники Шелкового комбината высадили на этом месте аллею из 40 берез.

Федотов также подчеркнул, что надгробие не было уничтожено. Он пояснил, что специалисты аккуратно демонтировали его и перевезли в управление городского хозяйства. По словам Федотова, любой желающий может убедиться в сохранности плиты. Он также добавил, что Генин намерен обжаловать данное решение и уже обратился с жалобой в прокуратуру.

Позднее стало известно, что на плите изображен красноармеец Николай Семенов, погибший в январе 1945 года. Увековечить память отца просила его дочь, Евгения Минаева, почетный гражданин Киржача. К моменту установки памятника Евгении Минаевой уже не было в живых, и остается вопросом, согласовывала ли она подобный формат монумента.

