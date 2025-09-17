В Волгоградской области разгорается конфликт из-за могилы бойца СВО

В Волгоградском регионе разгорелся скандал: семья военнослужащего, погибшего в зоне проведения СВО, настаивает на эксгумации его останков. Информацию об этом распространило интернет-издание «Волгоград онлайн».

Конфликт касается солдата, отправившегося на спецоперацию из Волгоградской области. Как рассказала его племянница, в установленный день автомобиль с телом из ростовского морга не прибыл. Позже, в тот же вечер, она обнаружила в TikTok ролик, опубликованный женой бойца, где та заявляла о доставке тела.

Семья погибшего утверждает, что все 11 месяцев поисков супруга она «снимала тиктоки, как отдыхает с мужчинами и голосовые о том, что ей нужны только деньги». Похороны состоялись в рабочем поселке Рудня. Теперь родственники намерены обратиться в судебные органы, чтобы добиться перезахоронения.

Супруга погибшего, в свою очередь, настаивает, что местом захоронения Рудня выбрал сам солдат.

«Я сделала так, как он просил, и тот год, что его искали, — это был кромешный ад», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что на Алтае ученики начальных классов разгромили захоронения бойцов СВО.