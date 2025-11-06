«Надо поддержать каждую семью». Материнский капитал хотят увеличить до миллиона

Сергей Рыбальченко, возглавляющий профильную комиссию по демографии и защите семьи, выступил с инициативой увеличить федеральную выплату на третьего ребенка до одного миллиона рублей.

Эксперт отметил, что существующую систему необходимо трансформировать в гибкий механизм, где объем финансовой поддержки будет прогрессивно расти с появлением в семье каждого следующего ребенка. По его словам, региональные власти уже обладают необходимыми полномочиями для апробации подобных мер, направленных на поддержку многодетных родителей.

Ключевым элементом реформы видится внедрение прогрессивной шкалы выплат, при которой материнский капитал на второго ребенка мог бы быть удвоен, а на третьего — увеличен в разы. Как сообщает ТАСС, на сегодняшний день практика выплат в размере миллиона рублей за третьего ребенка уже реализуется в 16 субъектах РФ, в то время как на общегосударственном уровне такая поддержка предоставляется исключительно в формате субсидирования ипотечных займов.

Ранее депутат Миронов заявил, что прогрессивная шкала маткапитала увеличит рождаемость в России.