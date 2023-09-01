Надымские школьники в День Знаний поддержали бойцов вместо учителей

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , в Надыме учащиеся собрали для участников спецоперации посылки с гуманитарной помощью вместо цветов для преподавателей.

Стало известно, что старшеклассники пятой Надымской школы, а также учащиеся заведений Пангод и Заполярного решили первого сентября помочь участникам боевых действий вместо своих учителей. Последние, в свою очередь, поддержали такую инициативу вместе с родителями и властями муниципалитета.

Таким образом, на праздничной линейке преподаватели передали волонтерам беспилотный летательный аппарат, приобретенный на собственные средства. С помощью него военнослужащие смогут разведывать местность в зоне проведения специальной военной операции.