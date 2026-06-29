Найден ключевой белок, который может влиять на болезнь Альцгеймера

Белок ULK1 оказался связан с болезнью Альцгеймера

Международная группа ученых обнаружила, что снижение уровня белка ULK1 с возрастом может играть важную роль в развитии болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Как работает система очистки мозга

Белок ULK1 является одним из ключевых элементов аутофагии — механизма, который помогает клеткам избавляться от поврежденных белков и других продуктов жизнедеятельности. Для головного мозга эта система особенно важна, поскольку предотвращает накопление токсичных веществ, способных нарушать работу нервных клеток.

Что показало исследование

Ученые установили, что у пациентов с болезнью Альцгеймера уровень ULK1 в крови и спинномозговой жидкости значительно ниже, чем у людей без когнитивных нарушений. При этом концентрация белка продолжала снижаться по мере прогрессирования заболевания.

Исследование также показало, что уровень ULK1 постепенно уменьшается и у здоровых пожилых людей. По мнению авторов работы, именно этот процесс может делать стареющий мозг более восприимчивым к развитию нейродегенеративных изменений.

Возможности для новых методов лечения

Дополнительный анализ выявил дефицит белка в областях мозга, отвечающих за память, внимание и самоконтроль. Исследователи считают, что ULK1 может стать перспективной мишенью для разработки новых методов терапии болезни Альцгеймера. Однако полученные результаты пока требуют дальнейшего изучения и не означают появления готового лечения в ближайшее время.