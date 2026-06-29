Слизни атакуют: как защитить огород в Подмосковье от вредителей и сохранить урожай?

Дождливое лето в Подмосковье — настоящий праздник для слизней. Эти малоприятные моллюски стремительно расползаются по грядкам, оставляя после себя лишь объедки на месте высаженной рассады, земляники и капустных листьев. Далеко не все дачники понимают, откуда берется эта напасть и реально ли справиться с ней, не прибегая к агрессивным химикатам. Специалист садово-паркового хозяйства одного из подмосковных предприятий Марина Платонова в беседе с REGIONS объяснила , что делать при нашествии вредителей.

Как уточнила эксперт, появление слизней на конкретном участке не является случайным — они выбирают зоны с максимальным комфортом: переувлажненный грунт, густую тень и множество укрытий. Влажная земля, сорная трава, компостные ямы и пустоты под плоскими предметами — идеальная среда для их обитания. В засушливую погоду они уходят вглубь, но после обильных осадков выползают наружу и начинают активно плодиться, причем один моллюск способен за сутки потребить растительной массы значительно больше собственного веса.

По словам эксперта, далеко не все однозначно плохо в присутствии этих созданий на огороде. С одной стороны, слизни — настоящие всеядные: они поражают капусту, томаты, перец, клубнику и другие культуры, а также разносят возбудителей грибковых заболеваний. С другой — при небольшой популяции они перерабатывают отмирающие части растений и обогащают почву органикой. Отдельные виды предпочитают сорную траву, тем самым помогая дачникам в прополке. Поэтому задача сводится не к искоренению, а к контролю количества.

«Важно уяснить: слизни — это не абсолютное зло, а часть природного равновесия. Они выполняют роль чистильщиков, перерабатывая то, что другим организмам не под силу. Наша задача — не тотальное уничтожение, а восстановление баланса, чтобы они приносили пользу, а не вред», — объясняет Марина Платонова.

Для поддержания этого равновесия Платонова советует использовать комплекс методов. В первую очередь рекомендуется механическая профилактика: рыхление грунта, уничтожение сорняков и своевременный вынос растительных остатков. Популярны и физические ловушки — смоченные водой доски или куски старого линолеума, куда слизни заползают на дневной отдых. Утром их легко собрать и утилизировать.

В качестве преград эффективно работают сыпучие материалы: просеянная зола, горчичный порошок, измельченная яичная скорлупа или табачная пыль. Они создают неприятную для нежных тел моллюсков поверхность. Также отлично зарекомендовали себя растительные барьеры — высаженные по краям грядок чеснок, лаванда, бархатцы, а также опрыскивание посадок слабым раствором нашатыря.

Наиболее естественный путь контроля — привлечение врагов слизней: ежей, жаб, ящериц и некоторых птиц. Забота о биоразнообразии на участке позволяет удерживать популяцию в безопасных рамках без единой капли отравы, что делает этот метод и самым безопасным для будущего урожая.

«Народные рецепты не дают мгновенного результата, но при регулярном применении они весьма эффективны. Зола, горчица, нашатырь — все это реально помогает снизить численность слизней. Главное — не ждать нашествия, а начинать действовать заранее. Лучшая борьба — это профилактика, и она всегда дает более устойчивый результат», — подводит итог Марина Платонова

Ранее сообщалось, что можно сеять на рассаду и сажать 29 июня 2026 по лунному календарю.