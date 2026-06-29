Полотенце рвет мокрые волосы: почему привычный тюрбан может испортить прическу

Сильное растирание мокрых волос полотенцем может повредить их, вызвать ломкость и зрительно усилить поредение. Не менее вредной привычкой специалисты считают тугой тюрбан после душа, пишет Daily Mail со ссылкой на экспертов клиники UK Hair Transplants и Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS).

Когда волосы намокают, вода ослабляет водородные связи внутри кератиновых волокон. Пряди становятся более эластичными и хрупкими: здоровый волос способен растянуться примерно на 30%, но для его разрыва требуется меньше усилий.

Если ежедневно тереть одни и те же участки, особенно макушку и верхнюю часть головы, нагрузка концентрируется там. Волосы начинают обламываться, выглядеть тоньше, и создается впечатление проплешин. Тугой тюрбан из полотенца дополнительно натягивает пряди у чувствительной линии роста волос.

После мытья эксперты советуют не растирать голову, а аккуратно промакивать и сжимать волосы, двигаясь от корней к концам. Тяжелое хлопковое полотенце лучше заменить легким полотенцем из микрофибры или мягкой хлопковой футболкой.

Такая сушка не останавливает наследственное облысение, но способна предотвратить ухудшение качества волос. Выпавший естественным образом волос обычно имеет белую луковицу у корня, а обломанный — короче и без нее. При внезапном выпадении, расширении пробора или отступлении линии волос следует обратиться к врачу.