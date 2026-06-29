Вместо дорогих детоксов: как обычный пучок зелени защищает легкие городских жителей от разрушения

Шпинат, капуста и брокколи могут быть связаны с более здоровой работой легких и меньшей вероятностью хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Об этом пишет FOX News со ссылкой на исследование Университета Эдит Коуэн, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition.

Ученые проанализировали данные 179 тыс. человек, за которыми наблюдали около десяти с половиной лет. Участники с самым высоким потреблением витамина K1 имели на 16% меньшую вероятность ХОБЛ и в среднем лучшие показатели работы легких.

Особенно заметной связь оказалась у курильщиков и людей, работавших в условиях повышенного воздействия пыли, химикатов и других раздражителей.

Витамин K1 содержится преимущественно в зеленых овощах и участвует в свертывании крови. Доцент Марк Сим, принимавший участие в работе, предположил, что он также активирует белок, помогающий сохранять эластичность легочной ткани и защищать ее от повреждений.

Витамин K2, который встречается в яйцах, мясе, молочных и ферментированных продуктах, с уменьшением риска ХОБЛ связан не был. Ученые также не обнаружили зависимости между обоими видами витамина K и астмой.

Исследователь Чэнфэн Ли отметил, что увеличить потребление K1 можно, добавив в рацион одну порцию листовой зелени. Однако работа была наблюдательной, поэтому она не доказывает, что именно овощи предотвращают заболевание. Главным фактором риска ХОБЛ по-прежнему остается курение.