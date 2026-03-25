Найдена мертвой в реке: криминальная версия появилась в деле о гибели петербурженки

Правоохранители рассматривают различные сценарии гибели 17-летней петербурженки, обнаруженной в водоеме. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, что позволяет провести расширенные оперативно-розыскные мероприятия, пишет РГ.

Следственные органы проверяют версию убийства 17-летней жительницы Санкт-Петербурга, тело которой было найдено в реке Утке. По его словам, подтвердить или опровергнуть эту версию можно будет только после завершения судебно-медицинской экспертизы, которая на данный момент еще не окончена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»).

Такая квалификация, как правило, применяется в случаях, когда исчезновение человека вызывает широкий общественный резонанс. Это позволяет следствию проводить расширенные оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.