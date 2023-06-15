Накануне дня медицинского работника в Мытищах прошла встреча работников здравоохранения

В это воскресенье, 18 июня медики нашей страны будут отмечать свой профессиональный праздник. Накануне торжественной даты представители администрации городского округа Мытищи провели встречу с коллективом поликлиники № 1. На повестке дня было обсуждение актуальных вопросов здравоохранения.

Во встрече приняли участие заведующая поликлиники № 1 МГКБ Екатерина Суслова, заместитель главы администрации городского округа Мытищи Наталья Гречаная, руководитель управления по обеспечению социальных гарантий администрации городского округа Мытищи Наталья Тер-Григорьян и медицинские работники поликлиники № 1.

Одной из центральных тем обсуждения стали обращения жителей городского округа Мытищи. Специалисты обговорили проблемные вопросы и определили вектор их решения.

В частности, обсуждалась необходимость приобретения дополнительного медицинского оборудования. Кроме того, шла речь о загруженности узких специалистов и повышения качества обслуживания пациентов.

Напомним, каждые две недели жителей городского округа Мытищи приглашают на тематический прием, в ходе которого мытищинцы могут озвучить интересующие темы. О дате, времени и месте таких встреч сообщается на официальных ресурсах администрации.