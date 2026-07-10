Налог на вклады-2026: кому придется отдать государству часть процентов

В 2026 году россияне, получившие в 2025 году процентный доход по вкладам, обязаны уплатить с него налог, но только в том случае, если сумма процентов превысила 210 тысяч рублей. Кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с «ФедералПресс» пояснил, что порог рассчитан исходя из максимальной ключевой ставки прошлого года — 21%. Самостоятельно ничего считать не придется: налоговая служба на основе данных банков включит сумму в уведомление.

Доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин разъяснил механизм налогообложения вкладов, который вступит в силу для доходов 2025 года. Главный ориентир — не общая сумма на счете, а именно проценты, начисленные за год. Если они не достигают 210 тысяч рублей, налог платить не нужно. Этот порог вычисляется как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки 21% — максимального значения, зафиксированного на первое число любого месяца в 2025 году.

За каждые 10 тысяч «сверхлимитных» процентов государству придется отдать 1,3 тысячи рублей. Например, при доходе в 300 тысяч налог составит 11,7 тысячи. При этом физическим лицам не нужно самостоятельно заниматься расчетами или подавать декларации. ФНС получит всю информацию от банков, выполнит вычисления и направит готовое уведомление с суммой к уплате. Как напомнил эксперт, обязанность платить налоги закреплена в 57-й статье Конституции, поэтому уклонение от этого платежа грозит теми же последствиями, что и неуплата других налогов.