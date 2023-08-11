Налоговый юрист Хаминский объяснил подводные камни в тактике защиты Блиновской

Сегодня судом было арестовано элитное имущество блогера Елены Блиновской по делу о неуплате налогов. По словам налогового юриста Александра Хаминского, тактика защиты блогерши может сыграть с ней злую шутку. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он пояснил, что расследование дел обычно ведется двумя путями – либо признание вины обвиняемым, либо полное ее отрицание, если же фигурант пытается усидеть на двух стульях, то для него это ничем хорошим не закончится.

По мнению юриста, жалеть Блиновскую не имеет смысла, поскольку она сколотила свое состояние из воздуха.

Он добавил, что ее поведение остается неадекватным, поскольку при либеральном налоговом законодательстве она сама загоняет себя в тюрьму.

Хаминский добавил, что складывается впечатление, что у блогера либо плохие советчики, либо с заработанной суммой что-то не то, то есть они являются частью какой-то незаконной схемы.