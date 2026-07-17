Врач-инфекционист Екатерина Кулова в беседе с « Абзацем » развеяла миф о появлении в России «наноклещей». По ее словам, так называют обычных иксодовых клещей, находящихся на стадии развития, размер которых может достигать всего одного-двух миллиметров.

Никакого нового вида кровососов не зафиксировано, а зона их распространения совпадает с ареалом взрослых особей — практически вся территория страны, где есть трава. В качестве примеров она привела Нижегородскую, Владимирскую, Кировскую, Тверскую области, а также таежные регионы Сибири и Дальнего Востока, где чаще встречается клещевой энцефалит.

Кулова подчеркнула, что размер клеща не влияет на степень опасности: даже самый маленький может быть переносчиком боррелиоза, энцефалита, анаплазмоза и эрлихиоза. Поскольку сезон активности паразитов продолжается, она призвала при походах в лес закрывать тело одеждой, а после возвращения тщательно осматривать себя и при обнаружении клеща немедленно обращаться за медицинской помощью.