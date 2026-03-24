Напугали слушателей страшными кодами: радиостанция УВБ-76 передала две шифровки за вечер

Знаменитая коротковолновая радиостанция УВБ-76, которую в народе прозвали «Жужжалкой», снова привлекла внимание охотников за аномальным эфиром. После небольшой паузы она выдала две очередные зашифрованные фразы, пишет РГ.

Первое сообщение поступило в эфир в 15:32 по московскому времени. Диктор зачитал слово «ТМИНОХОРЬ», которого нет ни в одном словаре. Спустя почти два часа, ровно в 17:14, трансляцию нарушила еще одна кодовая комбинация — прилагательное «СТАРОВЕРНЫЙ».

Наблюдатели из Telegram-канала, отслеживающего активность станции, отмечают, что перед этими событиями УВБ-76 хранила молчание на протяжении трех дней. Первый голос в эфире после затишья прозвучал сегодня в 11:07 утра, когда было передано слово «ЗАДАТОЧНЫЙ».

Как это бывает всегда, официальных расшифровок никто не предоставляет. Операторы станции не объясняют природу этих посланий, поэтому энтузиастам остается лишь выдвигать собственные гипотезы относительно смысла переданных кодов.

Сама УВБ-76 ведет свою историю с конца 1970-х годов. Она вещает на частоте 4625 кГц и известна своим характерным звуковым оформлением — монотонным жужжанием, которое периодически прерывается сухими мужскими или женскими голосами, зачитывающими цифровые или буквенные комбинации. Из-за атмосферы секретности, окружающей этот объект, за станцией закрепилось неофициальное название «Радиостанция Судного дня».