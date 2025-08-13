Священник обвинил женщин в алкоголизме мужей в России

В Русской православной церкви (РПЦ) возложили часть ответственности за пристрастие российских мужчин к алкоголю на их жен. Священнослужитель Валерий Сосковец выразил данную точку зрения, отрывок из его выступления опубликовал телеграм-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Сосковец рассказал, что часто общается с прихожанками, сетующими на алкогольную зависимость их супругов. В ходе бесед он выявил закономерность.

«Спрашиваешь: "Кто у вас в семье главный?" — "Ну я, конечно"», — процитировал иерей типичный ответ таких женщин.

Священник убежден, что природа мужчины предполагает его лидерство в семье. Когда эта иерархия нарушается, мужчина испытывает постоянный психологический дискомфорт, что, по мнению Сосковца, может провоцировать злоупотребление алкоголем.

Ранее РПЦ предупредила, что резкость пожилых женщин в храмах может отпугнуть молодежь.