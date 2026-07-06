Наро-Фоминский округ совершил прорыв в агропромышленной сфере, впервые вырастив на своих полях более 200 тонн мини-салатов, пишет REGIONS . Еще недавно эту продукцию ввозили из Турции, Израиля и Италии, но теперь местные аграрии доказали, что качественная зелень может созревать и в Подмосковье, заменяя дорогостоящий импорт.

Предприятие «Терра Верде», обосновавшееся в Наро-Фоминском округе с 2018 года, в этом сезоне установило своеобразный рекорд. Аграрии впервые в истории хозяйства приступили к массовой уборке мини-салатов, которые раньше были исключительно импортным товаром на российских прилавках. Теперь же руккола, корн, шпинат, татсой, мангольд, пак-чой и мизуна растут на местных полях, демонстрируя достойную урожайность. На данный момент собрано уже 45 тонн, а до конца сезона планетарий планирует довести цифру до 200 тонн свежей продукции.

Главный секрет успеха — в скорости обработки. На предприятии внедрена современная линия фасовки, позволяющая упаковывать зелень буквально с грядки. Такой подход максимально продлевает срок хранения и гарантирует покупателю идеальную свежесть продукта. Благодаря этой технологии география поставок за последние годы расширилась до десятков регионов: помимо Московской области, местные салаты теперь отправляют в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Краснодарский край, Омск, Тюмень, Ярославль, Рязань, Тамбов и Самару.

Глава округа Роман Шамнэ подчеркнул, что за каждым килограммом урожая стоит ежедневный труд более 70 местных жителей. Для сотрудников предприятия созданы современные условия работы и отдыха, что позволяет удерживать высокие стандарты качества. При этом Наро-Фоминск давно славится своими агродостижениями: в прошлом году местные хозяйства произвели свыше 77 тысяч тонн мяса, 35 тысяч тонн молока и 71 миллион яиц. Вместе с холдингами «Элинар», совхозом «Головково» и «Гринфилдс Агро» «Терра Верде» укрепляет продовольственную безопасность региона и задает новые стандарты для всей отрасли.