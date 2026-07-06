«Я плакала ночами, а утром он просил прощения»: Седокова вспомнила, как Тимма становился перед ней на колени

Певица Анна Седокова вновь рассказала о периоде жизни, когда состояла в браке с покойным баскетболистом Янисом Тиммой, сообщает The Voice.

Артистка откликнулась на историю блогера Ангелины из Владивостока, которая накануне сообщила об абьюзе и побоях со стороны мужа.

«У меня есть муж. Он меня бьет. И бьет сильно. Не гнушается при детях. При обществе, зная, что у меня нет родителей, опоры, семьи», — рассказала она.

Сам мужчина позже покаялся за свое поведение и принес извинения жене, но было поздно: история россиянки потрясла тысячи пользователей, и к ней начали обращаться люди со словами поддержки.

Седокова оставила Ангелине свой номер телефона и пообещала помочь. Она рассказала, что сама была жертвой абьюза покойного бывшего мужа Тиммы, которого раздражал ее успех, устраивая скандалы. Певица призналась, что плакала ночами, а утром Янис просил прощения.

«Наутро он просыпался и также умолял его простить. Стоял на коленях, надевал мне теплые носочки и готовил завтрак. Он нежно мазал мои синяки троксевазином и арникой, и клялся, что этого больше никогда не повторится», — вспомнила Анна.

Брак Анны и Яниса распался в 2024 году, а через неделю он свел счеты с жизнью. Недавно Седокова раскрыла разговор с полицейскими, которые сказали ей, что Тимма мог ее убить, если бы они не расстались.

Артистка призвала общество называть насилие насилием и требовать ответственности от агрессоров. Она подчеркнула, что женщины не должны терпеть побои в надежде на исправление партнера.

Ранее первая жена Яниса Тиммы Сана Оша усомнилась в заявлениях певицы Анны Седоковой об агрессии.