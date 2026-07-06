Не спи, а то нечисть утащит: главные запреты и традиции Купальской ночи

В народном календаре 7 июля — день Ивана Купалы, праздника, посвященного расцвету природы и летнему солнцестоянию. Эта дата тесно переплелась с христианским Рождеством Иоанна Предтечи и обросла множеством традиций, примет и строгих запретов, которые на Руси соблюдали неукоснительно. Подробнее об этом рассказала Общественная Служба Новостей .

Иван Купала — один из самых мистических и ярких праздников славянского календаря. Его название связано с именем Иоанна Крестителя, чье Рождество приходится на этот день. Слово «купала» в народном сознании перекликалось с погружением в воду — ведь сам обряд крещения символизирует очищение. На Руси этот смысл переосмыслили, превратив праздник в массовые купания в реках и озерах.

Традиции Иванова дня уходили корнями в языческое прошлое. Накануне, вечером Аграфены Купальницы, начинали гуляния, которые длились всю ночь. Водные процедуры считались обязательными: считалось, что купание между утреней и обедней избавляет от хворей. Того же, кто в этот день сторонился воды, подозревали в колдовстве. Разжигали костры, добывая огонь трением, и прыгали через пламя — такой ритуал, по поверьям, дарил здоровье и очищал душу. А самым заветным символом ночи был мифический цветок папоротника: считалось, что тот, кто его отыщет, обретет невиданную силу и удачу.

Впрочем, ночь на Ивана Купалу считалась временем разгула нечисти. На окна вешали жгучую крапиву, чтобы ведьмы и прочая нежить не проникли в дом. Спать в эту ночь не рекомендовалось категорически. Утром следовало умыться колодезной водой, а затем обливать друг друга — на счастье. Однако купаться в открытых водоемах после полуночи строго запрещалось: верили, что русалки и водяные могут утащить на дно. Список запретов включал также отказ от денег и вещей в долг — вместе с ними могло уйти благополучие, а поднятые с земли украшения сулили бедность.

Для девушек главным развлечением было плетение венков из трав, которые пускали по воде, загадывая желания. Женщины в этот день собирали лекарственные коренья, а крестьяне начинали большой покос. Особое внимание уделялось приметам: дождь сулил жару через неделю, обильная роса — урожай огурцов, а звездное небо предвещало богатый грибной сезон. Именинниками 7 июля становились Антон, Иван, Яков и Никита.