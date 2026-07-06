Выпускники Городского округа Пушкинский показали рекордные результаты на ЕГЭ в 2026 году
Фото: [пресс-служба Администрации г.о. Пушкинский]
На совещании под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева в Городском округе Пушкинский подвели итоги сразу нескольких важных направлений — от рекордных результатов ЕГЭ до подготовки жилого фонда и соцобъектов к предстоящей зиме. Глава округа Максим Красноцветов отметил, что 24 выпускника получили 100 баллов, а четверо из них стали двухсотбалльниками.
В Городском округе Пушкинский продолжается планомерная работа по подготовке к осенне-зимнему сезону. На совещании обсудили состояние многоквартирных домов и социальных учреждений. На объектах теплоснабжения уже идут плановые предупредительные работы, на шести водозаборных узлах ведется модернизация, а до конца года запланирована промывка 45 резервуаров чистой воды. Капитальный ремонт коснется 203 многоквартирных домов в рамках плана на 2026-2028 годы, при этом 66 из них обновят уже в этом году. Кроме того, перед началом учебного года в образовательных учреждениях проводятся антитеррористические и противопожарные мероприятия.
Особое внимание на встрече уделили образованию. Как подчеркнул глава округа Максим Красноцветов, выпускники в этом году показали впечатляющие результаты: 24 школьника сдали ЕГЭ на 100 баллов, а четверо из них удостоились максимальных 200 баллов сразу по двум предметам. Не менее успешно учащиеся проявляют себя и на олимпиадном фронте — 25 человек стали победителями регионального этапа, а 193 — призерами.