Наро-Фоминскую школу №6 полностью обновят в ходе капремонта

Состоялась рабочая поездка главы Наро-Фоминского городского округа Романа Шамнэ на территорию средней школы №6. Прямо на объекте, где с ноября минувшего года кипит капитальный ремонт, прошло выездное оперативное совещание.

Вместе с директором образовательного учреждения Оксаной Очередной и сотрудниками подрядной организации руководитель муниципалитета детально осмотрел каждый этаж и прилегающий участок. По словам Романа Шамнэ, объем выполненных на сегодняшний день задач оценивается как значительный.

Для оптимизации строительного графика и четкой синхронизации действий всех служб проект реконструкции был поделен на две очереди. Первоочередной блок, охватывающий площадь свыше двух с половиной тысяч квадратных метров, подрядная организация обязана сдать в эксплуатацию к августу. Это продиктовано необходимостью обеспечить полноценный старт учебного процесса с начала осени.

Переход строителей во второй корпус станет возможным лишь после завершения и приемки первого пускового комплекса. В ходе общения глава округа подчеркнул, что ему приятно видеть реальные результаты консолидированных усилий педагогического коллектива, административной команды и строителей.